Rifiuti, Dusty ribatte alla Cgil e poi accusa: "Gara antieconomica"

Prima ha replicato ai sindacati e poi ha detto la sua sulla tanto discussa gara di 7 anni per la raccolta rifiuti. L'amministratore di Dusty, l'azienda che si occupa della raccolta rifiuti a Catania, Rossella Pezzino de Geronimo con una nota ha respinto "l'inopinata valutazione in merito al servizio fornito in questi tre anni per la città, seppure in condizioni obiettive di precarietà, dovuta all'affidamento in via provvisoria con appalti ponte rinnovati per brevi periodi".

L'amministratore Dusty rileva inoltre che "non corrisponde assolutamente a verità la dichiarazione secondo cui sono stati disapplicati gli accordi sindacali relativi alla tutela dei lavoratori, i quali anzi sono sempre stati persino stabilizzati a tempo indeterminato nei limiti massimi consentiti dalla normativa; con ciò garantendo loro di potersi avvalere di questo status anche nei confronti degli appaltatori subentranti che dovranno rispettare le clausole sociali".

In merito alla mancata partecipazione alla gara d'appalto Rossella Pezzino de Geronimo afferma: "La decisione di non partecipare è stata presa ovviamente non a cuor leggero, e dopo aver posto alla stazione appaltante una serie di quesiti le cui risposte ci hanno convinti della assoluta insostenibilità economica ed operativa di questo capitolato. Il risultato finale in ordine al numero delle ditte partecipanti, appena due, ed alla mancanza di offerte per il lotto più importante conferma l'opportunità delle nostre valutazioni negative che ci hanno impedito la partecipazione". L'amministratore di Dusty si riferisce al lotto Centro per il quale non è arrivata alcuna offerta.



Per quanto attiene alle lamentate criticità incorse alla ditta subappaltatrice Energeticambiente, recentemente posta in amministrazione controllata, Rossella Pezzino de Geronimo chiarisce che "Dusty, pur non avendone alcuna responsabilità, si è sempre fatta parte diligente mettendosi a disposizione per quanto consentito dalla legge che, in casi come questi, prevede procedure precise e che devono essere garantite dal commissario ministeriale che ci risulta vi stia adempiendo col massimo scrupolo".



Poi conclude: "Non ammettiamo scorciatoie e non intendiamo inseguire profitti inesistenti sapendo che per farlo non potremmo onorare gli obblighi di un capitolato che riteniamo antieconomico. Un ragionamento semplice e comprensibile da chiunque. Noi ci siamo tirati indietro poiché, considerate le evidenti criticità, sappiamo che sarebbe impossibile far fronte ad un appalto così importante in maniera corretta".