Teneva in garage una bomba da mortaio, 'ricordo' del servizio militare

Nel pomeriggio di ieri gli agenti delle volanti hanno denunciato G.E. del 1956 per detenzione illegale di arma da guerra e per negligenza nella custodia delle armi. I poliziotti hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, poiché a seguito di attività infoinvestigativa si era prospettata l'ipotesi che l'uomo potesse detenere nell’abitazione e nel garage di casa armi ed esplosivi. In effetti è stata trovata una pistola 'scacciacani', priva però del tappo rosso, anche se con canna otturata. Successivamente nel garage è stato rinvenuto un fucile, legittimamente detenuto, ma custodito dal proprietario in modo scorretto senza le cautele prescritte dalla legge, senza alcun sistema di protezione e sicurezza e nella pronta disponibilità di chiunque avesse accesso al garage. Inoltre nel corso della perquisizione è stato rinvenuto un ordigno bellico, che l’uomo ha riferito essere un ricordo del periodo in cui aveva prestato servizio militare. Sul posto quindi è intervenuto immediatamente, oltre al personale della Polizia Scientifica anche quello del Nucleo Artificieri per i dovuti accertamenti, dai quali è emerso che si trattava di una bomba da mortaio da 81 mm, in uso alle forze armate italiane e da esercitazione, priva ormai di parti attive e quindi inerte. Di quanto accaduto è stato notiziato il magistrato di turno che ha autorizzato la rimozione della bomba. L’uomo è stato pertanto denunciato e in via precauzionale gli sono state ritirate le due armi.

