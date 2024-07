Garibaldi, dottoressa aggredita e reparto distrutto: indagini della polizia

Ancora un'aggressione in ospedale. Dopo quella dello scorso giugno al Cannizzaro, questa volta la vittima è una dottoressa in servizio all’ospedale Garibaldi centro di Catania. La morte di un paziente di 22 anni avrebbe, infatti, provocato l'ira di uno dei parenti accorsi in ospedale. Come riporta Meridionews, gli agenti della polizia sono giunti sul posto e hanno dovuto fronteggiare circa 40 persone che erano riuscite a forzare il blocco del personale sanitario con il supporto delle guardie giurate. Dopo essere riusciti ad accedere all’interno del reparto, parenti e amici del defunto hanno distrutto arredi e stanze, rendendo necessario l’invio sul posto di una squadra del reparto mobile in tenuta anti sommossa. Sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine per identificare i protagonisti dell'aggressione.