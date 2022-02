"Effetto-Ucraina" sulle forniture energetiche, il gas aumenta del 41% in un solo giorno

"Non è una guerra che guarderemo solo in tv. Oggi il prezzo del Gas è aumentato del 41% in un solo giorno, il petrolio è schizzato a oltre 100 dollari al barile, così come molti beni di prima necessità. È una guerra che pagheranno tutti i cittadini. Speriamo si possa tornare presto alla normalità". Queste le parole del presidente di Asec Trade, Giovanni La Magna, dopo l’attacco russo in Ucraina. “La situazione è triste e preoccupante sotto ogni aspetto- aggiunge La Magna- e sul fronte energetico la gente si è resa ormai conto dell’incremento della materia prima. Un aumento non dovuto ai comportamenti delle società di vendita. L’Asec Trade, in questo periodo così difficile, sta cercando in tutti i modi di dare un segnale ben preciso ribadendo il suo obiettivo di restare sempre più vicino alla gente”. L'azienda etnea, che si occupa della fornitura di gas e luce, punta sulle energie rinnovabili e ad introdurre, con i vari rappresentanti di categoria e degli ordini professionali, misure mirate a contenere gli aumenti. Il presidente La Magna conculde affermando che "per affrontare la crisi è necessario introdurre più gas in Italia, anche attraverso gli stessi giacimenti siciliani, oppure importare maggiori quantità di LNG attraverso la realizzazione degli impianti di rigassificazione siciliani situati a Priolo e a Porto Empedocle".