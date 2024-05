Gastropescheria abusiva a San Pietro Clarenza: i Nas chiudono l'attività e sanzionano il titolare

I carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo, insieme ai Nas di Catania, hanno effettuato controlli a tappeto sugli esercizi commerciali di San Pietro Clarenza, con l'obiettivo di tutelare la salute dei consumatori.

L'attenzione si è concentrata in particolare su una pescheria che, oltre a vendere pesce fresco, preparava anche piatti da asporto. Durante un'ispezione igienico-sanitaria, i militari hanno scoperto che il titolare, un pescivendolo 57enne di Acireale, non aveva mai ottenuto la registrazione sanitaria obbligatoria per questo tipo di attività.

L'esercizio commerciale risultava quindi abusivo e, per questo motivo, il titolare è stato sanzionato con una multa di 3.000 euro. Inoltre, è stata disposta la chiusura immediata del locale, con diffida da parte dell'Asp di Catania a non proseguire l'attività.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale