Controlli della guardia di finanza, a Librino scoperto un deposito di armi

La guardia di finanza ha elevato 220 verbali di accertamento e contestazione al codice della strada di circa 180mila euro, con il sequestro di 39 veicoli e il fermo amministrativo di altri 29, a vario titolo. Numerosi sono stati, inoltre, i sequestri di sostanze stupefacenti o psicotrope detenute per consumo personale da 30 persone sottoposte a controllo nei quartieri Ognina, Picanello e Librino. Durante le attività di controllo i militari hanno multato, in piazza Europa, un parcheggiatore abusivo, denunciandolo anche per resistenza a pubblico ufficiale e per il possesso di un tirapugni. A Librino sequestrato un fucile a canne mozze, marca Beretta, numerose munizioni e un giubbotto antiproiettile. Le armi erano nascoste all’interno delle parti comuni di un condominio . In zona Fera O’luni, sequestrati un migliaio di capi di abbigliamento e accessori di moda palesemente contraffatti, per un valore stimato di oltre 30mila euro. Nel corso delle attività di controllo i baschi verdi hanno rinvenuto, in vari quartieri, anche dodici auto rubate, restituite ai legittimi proprietari.