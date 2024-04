La lite, l'incontro e le coltellate: cosa c'è dietro il ferimento di un 56enne a Monte Po

Due fratelli gemelli di 38 anni sono finiti in carcere dopo l'accoltellamento di un 56enne, avvenuto ieri sera a Monte Po, in piazza Mercato. Sono entrambi accusati di "tentato omicidio in concorso e porto di strumenti atti ad offendere". Le indagini, coordinate dalla Procura etnea e condotte dalla squadra mobile con il supporto delle volanti, hanno permesso di ricostruire velocemente la dinamica dei fatti.

La vittima insanguinata in strada

Nel primo pomeriggio di ieri, una segnalazione aveva riferito di una lite scoppiata improvvisamente in piazza Mercato, durante la quale una persona era rimasta gravemente ferita poiché raggiunta da più pugnalate. Sebbene sul luogo segnalato non vi fosse nessuno al momento dell'arrivo dei poliziotti, nella vicina via Gaetano Di Giovanni erano presenti alcune tracce di sangue, un tagliabalsa e delle persone che confermavano quanto segnalato al telefono. In poco tempo è stata trovata la vittima insanguinata che presentava evidenti lacerazioni alle mani, al capo e al fianco sinistro, facendo giungere un'ambulanza che ha trasportato l'uomo presso l’ospedale San Marco, in codice rosso.

La lite al telefono e l'aggressione sotto casa

A quel punto, oltre agli agenti della squadra mobile e delle volanti, sono stati inviati gli agenti specializzati della polizia scientifica per effettuare un sopralluogo e raccogliere altri indizi. Ascoltando altri testimoni, è stato possibile ricostruire i motivi della lite, iniziata con un'accesa discussione telefonica tra uno dei fratelli e la persona ferita, a causa di problemi legati alla relazione sentimentale tra il 56enne la compagna, madre dei gemelli. Entrambi i fratelli, successivamente, si sarebbero presentanti con la loro auto sotto l’abitazione dell'uomo, ingaggiando un' animata discussione degenerata poi nel tentato omicidio.

Ferito anche uno degli aggressori

Nel corso delle indagini, uno dei due indagati si è presentato in un diverso ospedale cittadino con un coltello, a suo dire sottratto alla vittima durante le fasi della colluttazione. Era anche lui ferito ed ha ricevuto una prognosi da 30 giorni in relazione ad una "piccola infrazione della porzione superiore del versante anteriore delle ossa nasali", venendo poi trasportato presso gli uffici della squadra mobile. Qui ha reso spontanee dichiarazioni, confermando sostanzialmente le responsabilità sue e del fratello, anch’egli rintracciato in serata presso la sua abitazione, mentre il coltello è stato posto sotto sequestro.

L'uomo accoltellato è in terapia intensiva

Dai primi accertamenti, come reso noto dalla questura di Catania, è emerso che il tentato omicidio sarebbe maturato in seguito al fatto che gli aggressori non approvavano la relazione tra la vittima e la loro madre. Il sostituto procuratore di turno ha disposto la custodia presso il carcere di piazza Lanza, in attesta dell’udienza di convalida dinnanzi al competente giudice per le indagini preliminari. Il 56enne ferito è tuttora ricoverato in terapia intensiva e rianimazione, con prognosi riservata. E' stata resa nota la diagnosi provvisoria di "ferite da taglio multiple con iniziale compromissione emodinamica, ferite multiple di sede non specificata, con complicazioni". Non sarebbe in pericolo di vita.