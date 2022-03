Associazionismo, nasce Generazione Futura: "Vogliamo crescita collettiva"

Nasce nell'acese il progetto di "Generazione Futura” che raduna giovani studenti e studentesse che, nel corso della loro formazione personale, si sono impegnati e si impegnano con determinazione e passione per dare il proprio contributo alla comunità. Come recita una nota "Generazione Futura mette al centro l’interesse di studenti e studentesse, donando loro una voce chiara e distinta nel contesto sociopolitico, lungi dall’essere muti e sordi di fronte al mondo".

I principi guida di Generazione Futura sono ispirati all’idea di solidarietà umana, civile e culturale, e hanno come obiettivo la crescita individuale e collettiva, senza mai perdere di

vista la cura del pianeta e i principi d’equità sociale, ossia la garanzia di condizioni di benessere umano , cui sicurezza, salute e istruzione, distribuite in modo egualitario.



Rosario Raciti presidente “Generazione Futura” ha affermato: "Da oresidente ho una visione a lungo termine del progetto, stiamo creando delle basi solide per un futuro prospero.

Proprio per questo abbiamo l’interesse di mettere in campo elementi con grande esperienza e voglia di fare, ma soprattuto con la passione che contraddistingue il nostro gruppo, da

tempo attivo nella politica studentesca e nel territorio".

Alice Massara, ricopre la carica di vice presidente: "Generazione Futura è l’opportunità di tutti i giovani studenti e studentesse come me di far valere il proprio punto di vista, manifestare le proprie prospettive e dimostrare di poter offrire un contributo concreto all’intera comunità".

Francesco Puglisi, dirigente dell'associazione ha aggiunto: "Generazione futura vuole essere una comunità capace di legare menti e idee, la quale, lungi da qualsiasi visione stagnante e conservatrice, rivolge lo sguardo al futuro, nella speranza, più che mai viva, che qualcosa possa cambiare. In qualità di dirigente dell’associazione lavorerò affinché questi obiettivi siano il faro in grado di guidarci in ogni nostra azione".

Ha concluso Giovanni Arcidiacono, fondatore del progetto: "L'associazione nasce con l’obiettivo di essere punto di riferimento per ragazzi e ragazze che dovranno interfacciarsi un domani con la società. I protagonisti della vita sociale e politica devono essere i giovani, Generazione Futura si pone al servizio dei giovani esercitando e rappresentando i diritti di

essi".