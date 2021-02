Flussi migratori, fondi in arrivo Vizzini per rilanciare l'economia

Ben 375 mila in arrivo per il Comune di Vizzini da parte del Ministero degli Interni per il sostegno e il rilancio dell’economia

I deputati alla Camera del M5S Eugenio Saitta, Gianluca Rizzo e il deputato all’Ars Francesco Cappello hanno annunciato l’arrivo di 375 mila per il Comune di Vizzini da parte del Ministero degli Interni per il sostegno e il rilancio dell’economia. "Avevamo fatto una promessa al territorio e l’abbiamo mantenuta. Grazie a un emendamento al Dl Agosto firmato da me e dal collega Rizzo, caldeggiato da Francesco Cappello, a Vizzini arriveranno 375 mila euro a seguito dell’emergenza migranti affrontata dalla città nel periodo estivo", annuncia Saitta.

"Una contingenza sicuramente difficile, coincisa con la pandemia - continua- ma che è stata solamente temporanea e che ha comunque trovato un puntuale ristoro da parte del Governo. Vizzini e il comprensorio calatino non potevano pagare, come accaduto in passato, una gestione dissennata dell’emergenza migranti. Questa volta, Con l'impegno del Ministro degli Esteri Di Maio, nei rapporti costanti con la Tunisia e del presidente del consiglio Conte siamo riusciti ad azzerare i disagi (nessun migrante arrivato a Vizzini) e a portare concreti sostegni sul territorio. Grazie anche a questi fondi, che il Comune dovrà impiegare tempestivamente, si potrà lavorare al meglio per il contenimento della diffusione della pandemia e per regolare la gestione dei flussi migratori".