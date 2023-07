Giallo del cadavere ritrovato in una grotta dell'Etna, non è del giornalista Mauro De Mauro

Il cadavere dell' uomo ritrovato in una grotta alle pendici dell'Etna non è quello del giornalista Mauro De Mauro e di nessuna delle altre persone con cui è stata eseguita una comparazione del Dna. E' quanto stabilito dalla procura di Catania, come riporta Agi. Inchiesta, quindi, archiviata.

Il mistero che fece ipotizzare che quel corpo potesse appartenere al giornalista è iniziato alla fine del 2021. Furono i finanzieri del soccorso alpino di Nicolosi mentre stavano facendo addestramento in una grotta lavica in territorio di Zafferana Etnea a trovare i resti di un uomo dall'apparente eta' di 50 anni, non mostrava segni di violenza.

Accanto al corpo del cadavere c'era una pagina del quotidiano La Sicilia del 1978 e alcune monete del 1977, date che non coincidono temporalmente con la scomparsa del giornalista avvenuta nel 1970. Fu la figlia di Mauro De Mauro, Franca, tramite l'avvocato Giuseppe Crescimanno, a chiedere di valutare se il corpo fosse quello del padre. La Procura di Catania dispose l'esame del Dna. Esito negativo e archiviazione.