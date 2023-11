Tremestieri Etneo, Giancarlo Torre entra nella giunta Rando

Giancarlo Torre si unisce alla giunta del sindaco Santi Rando, nominato nella giornata di ieri assessore del Comune di Tremestieri Etneo. Torre è subentrato ad Alessandra Cugno e ricoprirà il ruolo assegnatogli in quota a Fratelli d’Italia. Già consigliere comunale, padre di cinque figli, Torre è un imprenditore attivo nel mondo dell’installazione informatica e della robotica di viglilanza.

"Sono emozionato e felice di ricoprire il ruolo di assessore comunale che sancisce un rapporto iniziato con i cittadini del mio paese più di vent’anni fa. Interpreterò al meglio e con il massimo impegno il ruolo che mi è stato affidato, ringrazio il sindaco per la fiducia accordatami, i consiglieri comunali del partito con in testa Alessio Firrincelli, i coordinatori senatori Pogliese e Cardillo, l’onorevole Daidone e, consentitemi, soprattutto i miei riferimenti e amici Francesco D’Urso Somma e il vice capo gruppo alla camera onorevole Manlio Messina. Una nuova avventura politica è iniziata per me, sarò la voce dei miei compaesani per quello che saranno le mie deleghe e lavorerò con coscienza e abnegazione per non disattendere la fiducia e la stima in me riposta", conclude il neo assessore Torre.

"La compattezza dei vertici del partito ha dimostrato grande sinergia e voglia di fare sempre meglio, felici per la nomina del nostro Giancarlo, meritata e guadagnata sul campo", ha dichiarato Francesco D’Urso Somma, dirigente regionale di Fratelli d'Italia.