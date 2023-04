Giarre, aggredisce e ferisce la compagna rompendole due costole

I carabinieri della stazione di Giarre, Catania, hanno arrestato un 34enne per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo ha aggredito la compagna in casa colpendola al volto e al torace e provocandole la frattura di due costole.I carabinieri sono intervenuti in una traversa di via Marsala dove una residente ha chiesto l’intervento, per un’aggressione in corso presso un’abitazione. I militari hanno trovato l'uomo, che, ancora in forte stato di agitazione, ha inveito verbalmente nei loro confronti, colpendoli con spintoni e calci. Dopo aver bloccato e allontanato l’uomo dall’abitazione, è stato chiesto l’intervento di un’ambulanza per prestare le cure mediche alla vittima, una 36enne del posto, trovata in casa.