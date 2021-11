I carabinieri gli bussano alla porta e lancia dalla finestra una pistola con matricola abrasa

Controlli a tappeto da parte dei carabinieri della compagnia di Giarre e della stazione di Calatabiano. I militari hanno arrestato un 33enne proprio di Calatabiano: quando si sono presentati presso la sua abitazione di via Ruggero Normanno per una perquisizione domiciliare, il giovane ha pensato bene, lanciandola dalla finestra, di disfarsi di una pistola a tamburo calibro 38 con matricola abrasa. I carabinieri hanno recuperato l'arma e hanno trovato in casa dell'uomo 5 cartucce calibro 30 per fucile da caccia ed una dose di cocaina.

Il 33enne è stato denunciato per detenzione abusiva di armi o munizioni ed è stato segnalato alla prefettura quale "assuntore" di sostanze stupefacenti. Adesso si trova nel carcere di piazza Lanza mentre l'arma sequestrata sarà oggetto di esami di laboratorio presso il R.I.S. di Messina per verificarne l'eventuale utilizzo in fatti di cronaca.

Nel corso di ulteriori controlli a Giarre, precisamente in via Romagna, i militari hanno denunciato un 20enne del posto perché accusato del possesso di droga. Anche in questo caso i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione presso l'abitazione del giovane, trovando alcuni grammi di marijuana ma, quando gli hanno comunicato che il loro cane antidroga "Zero" sarebbe entrato in azione, ha spontaneamente consegnato l'ulteriore sostanza stupefacente nascosta nell'abitazione. Complessivamente, pertanto, hanno sequestrato circa 15 grammi di marijuana, 10 grammi di hashish, nonché la cospicua somma di 4.600 euro, ritenuta provento dello spaccio, custodita all'interno di una cassaforte.

La perquisizione dei militari è inoltre proseguita in un'ulteriore abitazione di pertinenza del giovane in Piazza Tagliamento, all'interno della quale hanno trovato alcuni grammi di hashish, una discreta quantità di sostanza probabilmente utilizzata per il "taglio" della droga e due bilancini di precisione. Infine sono stati verificati 21 veicoli ed identificate 34 persone una delle quali, un 29enne del posto, è stato anch'egli segnalato alla Prefettura per il possesso di droga per "uso personale".