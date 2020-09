Giarre, servizio anticrimine dei carabinieri: arrestato il titolare di un’azienda vivaistica

I carabinieri della compagnia di Giarre, coadiuvati dai militari della compagnia d’Intervento operativo del XII Reggimento Sicilia e del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno eseguito un servizio che si inquadra nell’ambito delle attività di controllo del territorio pianificate dall’Arma sotto il coordinamento strategico deciso in sede prefettizia. E' stato, così, arrestato il 51enne Roberto Cavallaro di Fiumefreddo di Sicilia, titolare di un’azienda vivaistica, ritenuto responsabile di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. I militari, perquisendo il vivaio, grazie anche al prezioso fiuto dei cani “Thing” e “Athos”, hanno trovato e sequestrato 118 piante di canapa indiana, 20 vasi con semina della medesima pianta, nonché un’area adibita all’essiccazione del “prodotto”. La sostanza stupefacente, previa campionatura, è stata distrutta sul posto, mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.

Denunciati, inoltre, un 21enne di Riposto e un 56enne di Catania, poiché ritenuti responsabili di guida senza patente con recidiva. Fermati ad un posto di controllo alla guida delle loro rispettive autovetture non hanno esibito la patente poiché mai conseguita o revocata. Segnalate alla Prefettura di Catania quattro persone tra i 16 e i 36 anni, una di Giarre e le altre di Riposto, per uso personale di sostanze stupefacenti. Fermati e sottoposti a perquisizione personale sono stati trovati in possesso di alcune dosi di marijuana.