Giarre si prepara ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Strada

In occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Strada di Giarre, che culmineranno domenica 12 maggio, la comunità del santuario giarrese annuncia l’organizzazione di un convegno intitolato "Il ruolo della donna oggi: conquiste e prospettive per il futuro". L’evento si terrà sabato 4 maggio, alle ore 20, nei locali della chiesa. Il convegno, in collaborazione con il comune di Giarre e l’associazione culturale nuove idee, vedrà la partecipazione di esperti con l’obiettivo di discutere e riflettere sulle conquiste raggiunte dalle donne nella società e sulle sfide che ancora persistono. "Le celebrazioni in onore della Vergine Maria - afferma Don Rosario Raciti, vicario parrocchiale delle comunità S. Maria della Strada e Sant’Isidoro Agricola di Giarre - non sono semplici devozioni, ma un’esigenza di fede per avvicinarsi a Dio come figli amati. Maria custodisce la speranza e la fiducia nel futuro, ispirandoci a costruire un mondo migliore per le future generazioni". "Il potenziale delle donne in ogni settore è fondamentale. La partecipazione attiva delle donne nella politica, - aggiunge Giovanni Barbagallo, presidente del consiglio comunale di Giarre - nell’economia e nella cultura è essenziale per garantire decisioni più rappresentative che rispecchino la diversità della società".