Giarre, furto nella chiesa Regina Pacis: rubati oggetti sacri per oltre 5 mila euro

Ignoti malviventi si sono introdotti nella notte all'interno della chiesa Regina Pacis di Giarre e hanno rubato una serie di oggetti sacri il cui valore complessivo ammonterebbe a oltre 5 mila euro. A fare l’amara scoperta questa mattina è stato Salvo Mancuso, consigliere parrocchiale, che ha aperto le porte ed ha trovato i locali sottosopra.

Profanato anche il tabernacolo contenente le ostie consacrate. Rubati anche paramenti, calici, pissidi, ampolline, l’aspersorio, altri oggetti in ottone e argento ed una cassa bluetooth. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Giarre che hanno compiuto un sopralluogo, verificando la presenza di telecamere nelle immediate vicinanze della chiesa. Previsto a breve un nuovo intervento dei militari dell’Arma per compiere i rilievi e verificare se i ladri abbiano lasciato impronte.

Rammarico per il grave episodio è stato espresso dal presidente del consiglio comunale Giovanni Barbagallo: “Rubare in una chiesa è un atto vile e vergognoso. Subire un furto è sempre odioso ma lo diventa ancor di più quando questo viene commesso a danno di una parrocchia privata di paramenti e oggettistica sacra spesso donata dai fedeli stessi. Esprimo profonda vicinanza e solidarietà nei confronti dei padri bocconisti e di tutta la comunità parrocchiale di Regina Pacis. L’augurio è che le forze dell’ordine, sempre presenti e attive sul territorio, riescano a rintracciare e ad assicurare alla giustizia i responsabili”.