Giarre, avviati gli incontri informativi sul compostaggio per ridurre i rifiuti

L'assessorato all'Ambiente e Igiene del comune di Giarre e Igm, la società che ha in appalto nel comune etneo la gestione del ciclo dei rifiuti, hanno organizzato un ciclo di incontri informativi sul compostaggio. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sull'importanza di questa pratica per la tutela dell'ambiente e per la salute del suolo. Compostando l'organico, si riducono le quantità di rifiuti da smaltire in discarica, creando un fertilizzante naturale ricco di nutrienti per giardini e orti.

L’iniziativa ecologica, partita il 14 maggio scorso, prevede ulteriori confronti formativi il 21 e 28 maggio nella sala conferenze della biblioteca comunale di via Principessa Jolanda. Un front office con l’utenza, cui hanno preso parte l’assessore all’Ambiente Giuseppe Cavallaro, il funzionario comunale Carmelo Torrisi, Elio D’Amico, presidente dell'associazione Economia Circolare, e Giusy Rannone Durante gli incontri è possibile instaurare un dialogo aperto con i cittadini, rispondendo alle loro domande e raccogliendo i loro dubbi e suggerimenti sul compostaggio domestico. Attraverso la collaborazione con enti locali e associazioni ambientaliste, è inoltre possibile diffondere la cultura del compostaggio e contribuire a costruire un futuro più sostenibile per la città di Giarre.