Giarre, interventi per il diserbo delle strade in tutto il territorio

Igm, la società che gestisce il servizio di igiene urbana a Giarre, d’intesa con l’Amministrazione comunale, ha pianificato una serie di interventi per il diserbo delle strade, con particolare focus su quelle ad alto flusso veicolare. Questi interventi mirano non solo al decoro urbano, ma anche alla sicurezza degli automobilisti.

La presenza di erbe infestanti, rovi e sterpaglie lungo le strade può infatti ostruire la visibilità, creando potenziali pericoli per chi guida. Inoltre, le erbacce possono infiltrarsi nelle fessure dei marciapiedi e delle strade, causando dissesto e creando disagi ai pedoni.

Gli interventi di diserbo – in questi giorni si stanno concentrando all’ingresso nord della città, lungo la via Finocchiaro Aprile - effettuati utilizzando metodi differenti, a seconda delle caratteristiche delle strade e delle aree interessate. L'operazione di diserbo è un'iniziativa importante per la sicurezza e il decoro della città ed è un esempio di come la gestione attenta del territorio possa contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Frattanto su tutto il territorio comunale, dal 6 al 10 maggio, è scattata la disinfestazione nelle macro zone urbane suddivise nel quadro della raccolta differenziata (zona verde e arancione) comprese le frazioni di Santa Maria la Strada, Macchia, Sciara, Tagliaborse, territorio ad ovest rispetto all'A18, Altarello, San Leonardello Trepunti e Carrubba. Tutti gli interventi verranno eseguiti dalle 23 alle 5. Si invitano i cittadini a tenere chiuse le finestre delle abitazioni, di non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento.