Giarre, operazione “Smack Forever”: condanna per un 43enne

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Giarre hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Catania – Sezione G.U.P., su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di Massimo Pagano, 43enne, responsabile di associazione per delinquere di stampo mafioso. L’ordinanza deriva dall’indagine denominata “Smack Forever”, che, nel 2018, ha portato alla disarticolazione di un gruppo criminale affiliato al Clan “Laudani”, operante nel territorio della città di Giarre e nei comuni limitrofi. L’ordinanza è stata notificata a Pagano, che dovrà quindi espiare ulteriori 10 anni e 8 mesi, presso la Casa Circondariale di Siracusa, dove lo stesso si trovava già ristretto per altri reati.