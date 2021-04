Giarre, presentata l'inziativa "Cancella i tuoi debiti, riprenditi la tua vita"

Si è svolta oggi, nei locali degli uffici comunali di via Federico II di Svevia, in presenza del Sindaco Angelo D'Anna, dell'Assessore alle Politiche Sociali Dario Li Mura e del Presidente dell'Associazione I Diritti del Debitore Salvatore Alessandro una conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Cancella i tuoi debiti, riprenditi la tua vita", finalizzata alla esdebitazione del debitore incapiente e non colpevole, così come previsto dalla Legge 3/2012, modificata dalla Legge 176/2020. Si tratta di un’ulteriore iniziativa che fa seguito alla costituzione dell’Organismo di Composizione della Crisi già presente a Giarre ed istituito con delibera di GC n. 29 del 22/07/2016 per fornire l’opportunità al debitore meritevole ed incolpevole, che non sia in grado di poter offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, di procedere all’esdebitazione solo per una volta fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui si sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10% Già da alcuni anni - ha dichiarato il sindaco Angelo D’Anna - abbiamo intrapreso un percorso di assistenza alle persone che non possono fare fronte al debito maturato e mediante la nuova modifica normativa intervenuta si potrà dare un’ulteriore opportunità a chi non riesce più a far fronte ai propri debiti in modo da poter ripartire in maniera più serena e continuità nella propria vita”. Il Presidente dell'Associazione I Diritti del Debitore Salvatore Alessandro nel corso della conferenza stampa ha spiegato che “è un approccio totalmente nuovo, introdotto da una norma entrata in vigore lo scorso 27 dicembre e che da la possibilità al debitore incapiente e incolpevole di presentare istanza presso l’organismo di composizione istituito a Giarre, al fine di ottenere la cancellazione dei propri debiti e ritornare a produrre ricchezza per la propria famiglia e per il paese. L’assessore alla Famiglia e alle Politiche Sociali Dario Li Mura ha dichiarato: Questa ulteriore iniziativa, che si aggiunge a quella già esistente mediante l’attivazione del protocollo per la costituzione dell’organismo di composizione della crisi, rappresenta per i cittadini del comune di Giarre e per quelli del nostro distretto una nuova opportunità in termini di servizi in ambito sociale essenziale e assai utile per alleviare le sofferenze della popolazione soprattutto in un momento storico delicato aggravato da una crisi sociale derivante dagli effetti della pandemia. Ciò pone la nostra città di Giarre al cento di una rete di servizi , ma soprattutto pone al centro dei nostri servizi il cittadino con le sue esigenze.