Giarre, operazione "Scuole pulite” in attesa della prima campanella

Rendere le aree esterne limitrofe ai plessi scolastici più decorose e pulite, in attesa della prima campanella che decreterà il ritorno tra i banchi degli alunni. È questo lo scopo dell’operazione “Scuole pulite” messa in campo da Igm, l'impresa che ha in appalto la gestione del ciclo dei rifiuti, d’intesa con l’assessorato comunale all’Ambiente. Le operazioni di diserbo e spazzamento – sono in corso di svolgimento nei plessi di piazza Ragusa (mons Alessi), via Siracusa (plesso Collodi), negli spazi esterni antistanti le sedi scolastiche che si affacciano sul corso Europa e andranno avanti fino alla data prossima della ripresa delle attività didattiche.

L’operazione prevede diserbo e pulizia di strade e marciapiedi delle aree antistanti e perimetrali delle diverse sedi scolastiche. Le attività sono realizzate tenendo conto del calendario di inizio delle lezioni, dando priorità agli asili nido e ai plessi delle scuole elementari.