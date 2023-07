Giarre, raccolta differenziata in crescita: raggiunto il 56%

Igm e Comune di Giarre, anche in questa stagione estiva hanno rafforzato le misure a sostegno dello sviluppo della raccolta differenziata sul territorio comunale. Implementati i controlli neri punti critici del territorio laddove si segnalano discariche. Effettuate numerose bonifiche in particolare nel centro storico, nella zona della vecchia pescheria e nelle frazioni.

“Il fenomeno delle discariche – afferma l’assessore all'Ambiente, Giuseppe Cavallaro - viene mitigato dalle telecamere mobili che colpiscono lo sporcaccione di turno, i trasgressori vengono identificati e quindi sanzionati. In linea generale, comunque, si registra una leggera diminuzione di discariche su strade e piazze, fatta eccezione per qualche accumulo di rifiuti nelle zone più isolate. Prosegue molto bene anche la raccolta differenziata che si attesta attorno al 56%. Nel frattempo continua l’opera di ottimizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti soprattutto tra gli insediamenti abitativi multipli. I condomini infatti (palazzi e palazzine con oltre 10 unità abitative) sono stati forniti dei cosiddetti carrellati consegnati direttamente in loco. Un lavoro certosino che continua a dare buoni risultati, al netto di qualche ritrosia. Buona la collaborazione dei cittadini”.

L’assessore Cavallaro cita alcune precise zone dove il servizio è stato ottimizzato: nell’area esterna gli alloggi popolari di via Gravina e recentemente anche nell’agglomerato di corso delle Province (alloggi popolari Iacp). E in collaborazione con Igm la società che ha in appalto il ciclo dei rifiuti, proseguono anche gli incontri con gruppi di residenti nell’intento di migliorare la raccolta differenziata eliminando, nel contempo, postazioni ecologiche fai da te, lungo le strade che, il più delle volte, si trasformano in ricettacoli di rifiuti di ogni tipo, arrecando anche un grave danno al decoro urbano.

Un caso allarmante in particolare nel rione popolare Jung dove l’amministrazione Cantarella e Igm, hanno incontrato i residenti. Anche in questo caso bidoni carrellati sono stati allocati all’interno di precise aree di pertinenza. Analogamente in alcuni complessi edilizi è stato raggiunto un accordo con gli amministratori attivando anche dei timer ai cancelli elettronici delle palazzine, così da consentire, negli orari di raccolta, l’accesso ai mezzi della Igm. Ai cittadini viene ribadito l’invito ad esporre i propri rifiuti in prossimità del numero civico dell’abitazione utilizzando gli appositi mastelli o carrellati dalle ore 20 del giorno precedente ed entro le 5 del giorno di raccolta.