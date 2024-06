Giarre, il sindaco visita il cantiere Igm: "Differenziata dal 28% al 60%, traguardo significativo"

Il sindaco di Giarre, Leo Cantarella, ha incontrato i lavoratori di Igm, la società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti in città, per elogiare il loro impegno e i brillanti risultati ottenuti negli ultimi due anni. Grazie al lavoro del personale Igm, la raccolta differenziata a Giarre è passata dal 28% al 60%, un traguardo significativo che dimostra la dedizione e l'efficienza dei lavoratori. Il Sindaco ha espresso la sua gratitudine per il loro contributo fondamentale al miglioramento della qualità dell'ambiente cittadino. "Ho voluto rimarcare la vicinanza dell'amministrazione a tutti i dipendenti - ha affermato il primo cittadino - ringraziandoli per l'impegno profuso nell'espletamento delle varie attività, in una città difficile, nella quale, purtroppo, non mancano sacche di illegalità. Cittadini che, purtroppo si ostinano a non rispettare le regole ecologiche".

Durante l'incontro, il sindaco Cantarella ha inoltre spronato i lavoratori a continuare il loro impegno per raggiungere l'obiettivo ambizioso di raggiungere il 70% di raccolta differenziata. Ha sottolineato l'importanza di un lavoro di squadra e di una collaborazione costante con i cittadini per sensibilizzare sull'importanza di una corretta gestione dei rifiuti. "Partiamo dal presupposto che," ha aggiunto l'assessore all'Ambiente, Giuseppe Cavallaro, "all'inizio dell'insediamento dell'amministrazione Cantarella la performance della differenziata si attestava al 28% per poi lievitare, con il trascorrere dei mesi, sino a raggiungere il 60% grazie al lavoro sinergico tra Comune, l'Igm e l'unità di controllo della polizia locale che ci supporta nell'azione di contrasto".