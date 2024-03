La Corte Costituzionale annulla l'insindacabilità dell'ex senatore Giarrusso in un processo per diffamazione

La Corte Costituzionale ha annullato la deliberazione di insindacabilità dell'ex senatore Mario Michele Giarrusso, ex esponente del Movimento 5 Stelle, in merito al processo per diffamazione nei confronti della giornalista Debora Borgese. A renderlo noto sono Eleonora Condorelli e Luca Blasi, legali della parte offesa, che avevano presentato ricorso contro la decisione del Senato della Repubblica di "insindacabilità avanzata" che aveva accolto la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

"Possiamo ritenerci pienamente soddisfatti della decisone adottata dalla Corte Costituzionale in relazione al giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato", dichiarano gli avvocati Condorelli e Blasi. "Senza entrare nel merito processuale, preme sottolineare come la Consulta abbia escluso in maniera categorica il nesso funzionale tra le espressioni rivolte alla nostra assistita e l’attività parlamentare svolta dal Senatore Giarrusso, atteso che per la Consulta, le dichiarazioni del Senatore: 'non costituiscono opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare e, pertanto, non spettava al Senato deliberare la loro insindacabilità'", spiegano i legali. "Confidiamo adesso che, superata tale questione, il procedimento possa proseguire per l’accertamento della verità, come nei confronti di qualsiasi altro cittadino italiano".