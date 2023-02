A Riposto sport e ginnastica dolce gratuita per gli anziani. Si tratta di una delle molteplici iniziative dell’Amministrazione Caragliano che saranno svolte, gratuitamente, nell'impianto sportivo di via Immacolata a Riposto, gestito dall'A.s.d “Fra.Ma Sport Club”. L'assessore allo Sport Carmelo D'Urso conferma che “l’associazione che ha in gestione la struttura polivalente, mediante apposita convenzione, già da tempo organizza eventi di cui ne beneficia l’intera comunità. Svariate attività in programma anche negli scorsi mesi che, purtroppo, sono stati sospesi forzatamente, per via delle misure restrittive legate alla nota pandemia del Covid. E con la ripresa post emergenziale è stata mia cura riattivare, con la predetta associazione, l’iniziativa in favore della terza età. Attività sportive non solo rivolte alle fasce deboli ma, in generale, a tutti gli anziani. Attraverso il sito istituzionale e tramite la Pro loco, sarà possibile ottenere il modulo di adesione.