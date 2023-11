Sequestrati 60 mila articoli contraffatti nel deposito di un imprenditore cinese

I militari del comando provinciale Catania, con l’approssimarsi delle festività natalizie hanno intensificato nell’intera provincia, l’attività di controllo sulla contraffazione di marchi e sicurezza prodotti, individuando come target operativo gli articoli di abbigliamento, accessori e pellame, insieme a casalinghi e giocattoli. L’attenzione della compagnia pronto impiego si è focalizzata su diversi rivenditori all’ingrosso di origine cinese, ubicati nei pressi dell’area terminal bus. E' stato individuato un esercizio, tra i più forniti sul territorio etneo e gestito sempre da un cittadino di origine cinese, che aveva in magazzino diverse migliaia di articoli contraffatti, tra cui molti giocattoli con i loghi e i disegni di rinomati brand internazionali (Disney Pixar, Marvel, Nintendo). Circa 60 mila articoli falsi, raffiguranti noti personaggi di cartoni animati, sono stati sottoposti a sequestro. Il valore di mercato supera i 100 mila euro. Il proprietario del magazzino dovrà rispondere dei reati di introduzione nello Stato di e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione ed è stato denunciato per aver acquistato prodotti illeciti e posto in vendita articoli non conformi agli originali.