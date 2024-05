Controlli contro il gioco d'azzardo, 77 mila euro di multa ad un'associazione culturale

Gli agenti squadra amministrativa della questura di Catania hanno effettuato nuovi controlli presso un'associazione culturale, la cui sede si trova nel quartiere San Cristoforo. I poliziotti hanno eseguito un'ispezione, trovando all'interno, installati e perfettamente funzionanti, sette apparecchi elettronici da gioco vietati dalle leggi italiane e dedicati al poker ed alle slot machines. Sono stati tutti sottoposti a sequestro amministrativo.

Nei confronti della presidente dell'associazione culturale sono state elevate 14 sanzioni amministrative, come previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per un ammontare complessivo di 77 mila euro. La presidente dell’associazione, una 56enne catanese, invitata presso gli uffici della polizia amministrativa della questura, è stata denunciata all’autorità giudiziaria per il reato di "mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti".