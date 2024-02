Anche Giorgia Meloni sarà a Catania in occasione dell'inizio dei festeggiamenti agatini

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà domani, sabato 3 febbraio, a Catania per visitare gli stabilimenti della 3Sun Gigafactory. Come confermato da fonti istituzionali, nel pomeriggio ci sarà anche un passaggio in centro storico ed a Palazzo degli Elefanti in occasione dell'inizio dei festeggiamenti agatini, anche se non sono ancora state rese note le modalità e gli orari in cui si svolgerà l'incontro con il primo cittadino, Enrico Trantino. La 3Sun Gigafactory del Gruppo Enel, entro il 2024 sarà la più grande d’Europa per la produzione di pannelli fotovoltaici ad altissime prestazioni, con una capacità produttiva di 3GW all’anno e una tecnologia unica al mondo.