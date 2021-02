"Giornalisti terroristi", il Comune ripulisce la scritta

La scritta campeggiava su un cordolo in prossimità dell'incrocio tra via Caronda e viale XX Settembre: "Giornalisti terroristi" era un evidente richiamo al ruolo che, secondo il "writer", l'informazione gioca nel ruolo della pandemia. L'amministrazione comunale ha provveduto a ripulire il graffito grazie all'intervento degli operatori della Multiservizi. I giornalisti, e in generale gli operatori dell'informazione, sono stati in prima linea nel raccontare l'evoluzione dell'emergenza sanitaria: dalla comunicazione quotidiana dell'andamento dei contagi fino alla verifica e il controllo di "fake news" che spesso, in questo periodo, hanno invaso i social network. Tuttavia, nella percezione di alcuni, il giornalista è colui che tende a "terrorizzare" l'opinione pubblica.