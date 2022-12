Giornata contro l’Aids, l’Asp di Catania: "Mai abbassare la guardia"

La prevenzione non ha età. Mai abbassare, dunque, la guardia anche in età avanzata. È il messaggio forte che l’Asp di Catania lancia in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, che si celebra oggi, con iniziative dedicate sia ai più giovani, presso gli Istituti superiori della provincia; sia agli anziani, popolazione quest’ultima nella quale si registra un aumento dei contagi. Gli incontri con gli alunni degli Istituti superiori della provincia si concentrano sul tema “Malattie sessualmente trasmesse. Cosa sono? Quali rischi e come prevenirli?” e sono condotti da operatori dei Consultori Familiari e dei Sert competenti per Distretto sanitario.

Partecipano all’iniziativa: il Liceo Artistico “E. Greco” di Catania; il Liceo Scienze umane “Regina Elena” di Acireale; l’IIS “F. Redi” di Paternò 4. l’IIS “M. Amari” di Giarre (l’incontro si svolgerà domani 2 dicembre); l’IPSSEOA “K. Wojtyla” di Catania.

Per la popolazione over 65, l’appuntamento è, invece, fissato alle ore 9.00, presso i locali dell’UO Educazione e Promozione della salute, siti in Via Bambino, 32, dove si svolgerà il Seminario “L’HIV non ha età: Epidemiologia e Scenari territoriali delle Infezioni Sessualmente Trasmissibili (IST)”. In tutti i momenti, formativi e informativi, della giornata sarà distribuito l’opuscolo “Stop HIV”, realizzato per l’occasione dalle Unità Operative di Educazione e Promozione della salute e del Servizio di Epidemiologia, con la collaborazione delle Unità Operative di Coordinamento Territoriale Materno Infantile, Dipendenze Patologiche, Distretti Sanitari e Medicina Penitenziaria. “Stop HIV” è anche scaricabile dal sito aspct.it nelle sezioni dedicate alla Giornata.

Il Report 2009-2021 rilasciato nell’agosto 2022 dal Sistema di sorveglianza delle Infezioni da HIV della Regione Siciliana mostra un incremento di circa il 20% delle nuove diagnosi da HIV nel corso del 2021. Si osserva anche un aumento delle infezioni in fasce d’età più elevata, con un discreto numero di soggetti in età francamente geriatrica. "È necessario puntare con maggiore decisione sulla prevenzione. Il test per la ricerca degli anticorpi è gratuito e può essere effettuato in anonimato in tutti i servizi ambulatoriali di Malattie infettive, i Centri trasfusionali, i Laboratori analisi e i Consultori. Il test è consigliato a tutti coloro che in passato hanno avuto rapporti sessuali non protetti".