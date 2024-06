Coo.Pe.C.C. in prima linea per la Giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga

Il 26 giugno si celebra la Giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere la prevenzione e il trattamento delle dipendenze. Con l'obiettivo di "rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui l'abuso di stupefacenti e il consumo nocivo di alcol", questa giornata rappresenta un momento cruciale per riflettere su una delle maggiori emergenze sociali del nostro tempo.

In tale contesto, il Coordinamento dei Presidenti del Consigli Comunali della Città Metropolitana di Catania (Coo.Pe.C.C.) ha deciso di aderire con impegno e determinazione alle iniziative previste, manifestando la propria attenzione verso una tematica di così grande rilevanza sociale. Il Coo.Pe.C.C. si unirà all'incontro sul tema delle dipendenze, previsto per il 26 giugno 2024 alle ore 18, presso l’aula Consiliare del Comune di San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania. L'incontro, che si terrà in occasione della Giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga, adotterà come slogan "Listen First", enfatizzando l'importanza di ascoltare e comprendere le storie e le difficoltà delle persone coinvolte nelle dipendenze.

A rafforzare l’impegno del Coo.Pe.C.C. nella lotta contro le dipendenze, si aggiunge la collaborazione con l’Associazione Casa Rosetta di Caltanissetta. Questa associazione, da anni attiva nel campo della riabilitazione e della prevenzione, ha dimostrato una dedizione e professionalità esemplari nel supporto concreto a chi lotta contro le dipendenze e nella sensibilizzazione delle comunità locali.

Il prossimo 13 luglio 2024, in occasione della visita del Coo.Pe.C.C. presso la Comunità di Casa Rosetta, si terrà una tavola rotonda con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, della chiesa e dell’associazionismo. Questo evento sarà un momento di confronto sui temi della dipendenza e sulle prospettive di contrasto e prevenzione nei territori. Rappresenterà un'opportunità preziosa per riflettere insieme e individuare strategie efficaci per affrontare e prevenire le dipendenze, promuovendo sinergie tra i diversi attori coinvolti.

L'iniziativa del Coo.Pe.C.C. in occasione della Giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga sottolinea l'importanza di un approccio collaborativo e partecipativo nella lotta contro le dipendenze. Ascoltare le persone, comprendere le loro difficoltà e lavorare insieme per creare reti di supporto e prevenzione sono passi fondamentali verso una società più consapevole e solidale.

Attraverso queste azioni concrete, il Coordinamento dei Presidenti del Consigli Comunali della Città Metropolitana di Catania dimostra un forte impegno verso la sensibilizzazione e il supporto delle comunità locali nella lotta contro le dipendenze, inviando un chiaro messaggio di speranza e impegno sociale.