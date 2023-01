Giornata della Memoria, tanti gli eventi a Catania e provincia per ricordare la Shoah

"Desidero esprimere a nome mio e del governo regionale un sentito messaggio di vicinanza alle comunità ebraiche residenti in Sicilia e alle famiglie di tutti coloro che hanno pagato il prezzo della violenza, della discriminazione e dell'intolleranza", ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani, in occasione della Giornata Internazionale della Commemorazione in memoria delle vittime dell'Olocausto. "Anche la Sicilia - prosegue il governatore - è stata teatro, tra il 1938 e il 1945, di quelle profonde ingiustizie che hanno segnato per sempre le sorti di ebrei, italiani e stranieri, ma anche di numerosi siciliani che furono catturati e deportati nei campi di concentramento. È impegno solenne di questo governo prevenire e combattere ogni germe di razzismo che possa insinuarsi nella nostra comunità, promuovendo quanto più possibile la conoscenza della storia e un'informazione che si richiami ai valori della solidarietà, della convivenza e della tolleranza, gli unici che possano dirsi alla base di una società giusta e solidale".

E' stata una mattinata densa di emozioni e significato quella che ha visto protagonisti i ragazzi della Scuola Media "M. Pluchinotta" e i piccoli alunni del Circolo Didattico "Sant'Agata Li Battiati", che hanno reso omaggio alle vittime della Shoah e delle persecuzioni naziste e, in particolare, a Rosario Cacciola e Franco Scandurra, cittadini della provincia di Catania, internati nei campi di prigionia tedeschi durante la II guerra mondiale. La commemorazione - svoltasi nella gremita sala del Polo Culturale "Giovanni Verga" e' stata aperta dall'esecuzione dell'Inno nazionale, da parte dell'orchestra dell'istituto "Pluchinotta", e dai saluti sindaco di Sant'Agata Li Battiati, Marco Rubino e del dirigente Ufficio Scolastico Provinciale, Emilio Grasso. La prefetta di Catania Maria Carmela Librizzi ha, quindi, ringraziato i 250 studenti presenti per i lavori preparati con cura e impegno, sottolineando come spetta ai giovani il compito di fare continua memoria: "dovranno essere loro le voci della Shoah e di tutti i sopravvissuti agli orrori della guerra e della barbarie nazista".

Gli alunni delle scuole di Sant'Agata Li Battiati, tramite i loro racconti, hanno fatto riecheggiare le parole e le voci di Primo Levi, Elie Wiesel e di altri internati nei lager nazisti, come la senatrice Liliana Segre. Il percorso della memoria è stato aperto, in un susseguirsi di emozioni, dalle immagini del video "Luoghi della memoria: un'amicizia oltre la guerra", girato dai ragazzi della scuola media "M. Pluchinotta", nel cimitero di guerra di Motta Sant'Anastasia, in cui le parole di Primo Levi si sono intrecciate con gli articoli della Costituzione repubblicana. Il discorso pronunciato all'Europarlamento da Liliana Segre, in occasione dei 75 anni dalla liberazione del campo di Auschwitz, e quelle della poesia "La farfalla gialla" - interpretate ancora dai ragazzi del Pluchinotta - hanno preceduto le delicate note delle danza popolare ebraica "Gam - Gam" che hanno preso vita grazie alla splendida coreografia dei bambini del Circolo Didattico "Sant'Agata Li Battiati". Le parole sono, quindi, tornate protagoniste con la lettura dei brani "Per non dimenticare" e "Le voci della Shoah" - dal libro "Se questo e' un uomo" - accompagnate dall'esecuzione dei brani musicali tratti dai film "La Vita è Bella" e "Schindler-List". I giovani studenti, raccogliendo il testimone dai più grandi per tenere viva la memoria dell'Olocausto, hanno consegnato le medaglie concesse dal presidente della Repubblica in onore di cittadini di questa provincia deportati in Germania durante la seconda Guerra Mondiale per essersi opposti al regime nazista. La medaglia è andata alla memoria di Rosario Cacciola, internato in Germania dall'8 settembre 1943 al 25.

Ad Acireale il sindaco Stefano Alì ha deposto un mazzo di fiori dinanzi al cippo commemorativo dedicato alle vittime della “Shoah”, installato su piazza Garibaldi accanto all’albero di ligustro piantumato nel 2019, alla presenza di Franco Perlasca, figlio del più celebre Giorgio che, come è noto, salvò migliaia di ebrei. A fianco del primo cittadino saranno presenti vari rappresentanti istituzionali. Altra iniziativa è quella promossa dall’Accademia Zelantea, la presentazione del libro “Mailén: una verità nascosta sull’olocausto dei “desaparecidos sotto la dittatura Videla in Argentina”, ultima fatica dello scrittore Lorenzo Marotta, prevista per le 17,30 nella sede dell’Accademia Zelantea sita al Palazzo di Città.