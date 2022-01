Celebrata a Catania la giornata internazionale degli avvocati in pericolo nel mondo

Gli avvocati e le avvocate sono ancora oggi oggetto di persecuzioni, aggressioni e violenze in tutto il mondo. Per questa ragione, anche quest’anno, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania celebra la “Giornata internazionale degli Avvocati in pericolo”, una data importante per ricordare all’opinione pubblica chi è impegnato in prima linea nella difesa dei diritti fondamentali e del giusto processo. Proprio oggi ricorre, oltretutto, anche il quarantacinquesimo anniversario del massacro di Atocha, un attacco terroristico nel cuore della nostra Europa, avvenuto a Madrid negli anni della transizione, nel 1977, ad opera di un commando estremista del regime franchista che assassinò cinque avvocati giuslavoristi, “colpevoli” di aver aiutato le lavoratrici e i lavoratori più poveri e vulnerabili a far valere i propri diritti.

Quest’anno la Giornata Internazionale è volta ad approfondire la situazione degli avvocati in Colombia, un paese che vede aspramente ostacolato il libero esercizio della professione, particolarmente quando si tratta della difesa e la protezione dei diritti umani. In quest’occasione, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania, con la sua Commissione Diritti Umani, da recente costituita, ha scelto, ancora una volta, di manifestare la propria solidarietà nei confronti dei colleghi perseguitati nel mondo: veri eroi simbolo dell’autonomia e dell’indipendenza dell’azione professionale.

Rosario Pizzino Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania ha illustrato oggi nella biblioteca del Coa di Catania (Tribunale di piazza Verga), alla presenza dei dirigenti scolastici e degli studenti coinvolti, l’iniziativa: “Nonostante le difficoltà causate dalle restrizioni imposte dalla pandemia Covid 19, abbiamo coinvolto e sensibilizzato la cittadinanza, soprattutto le nuove generazioni. A partire da metà febbraio verranno, infatti, apposte, presso il Tribunale di Catania, delle installazioni sul tema, create dagli allievi del liceo artistico ‘Emilio Greco’ di Catania, i quali si renderanno disponibili ad offrire agli avvocati interessati le spiegazioni sulle opere realizzate. Inoltre, verrà organizzato un evento formativo finalizzato ad approfondire la tematica delle persecuzioni degli avvocati in Colombia e nel mondo, aperto a tutti gli Avvocati del Foro Etneo, sia in presenza (nel rispetto delle restrizioni Covid 19) che in modalità telematica. Oggi siamo qui al Palazzo di Giustizia con la dirigente scolastica Rosalba Malizia , gli insegnati e gli studenti che parteciperanno all’evento, per iniziare questo importante percorso”.