23 Maggio giornata della legalità, Attanasio (Cisl Catania): "Garantire la trasparenza amministrativa"

"Il 23 maggio, Giornata Nazionale della Legalità, è una data di grande significato in Sicilia. Perché oltre a commemorare l’anniversario della strage di Capaci e le vittime di tutte le mafie, ci ricorda l’importanza di continuare a combattere la criminalità e, in particolare, di fare rete per preservare la legalità", così Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl di Catania, in occasione della ricorrenza della strage di Capaci. Per Attanasio, "assieme al principio della legalità va garantito e diffuso anche quello della trasparenza. "Entrambi – spiega – sono principi base che rappresentano lo strumento di gestione della res publica, in tutte le sue forme"