Giornata della Memoria, a Biancavilla fiori in ricordo di Gerardo Sangiorgio

Nel Giorno della Memoria per le vittime della Shoah, a Villa delle Favare di Biancavilla si è tenuta una cerimonia di commemorazione. Il vice sindaco Martina Salvà e l’assessore alla Cultura Vincenzo Randazzo hanno deposto un cesto di fiori davanti al busto che ricorda Gerardo Sangiorgio, poeta e saggista biancavillese rinchiuso nei lager.

Salvà, Randazzo e la vice presidente del Consiglio comunale Melissa Pappalardo hanno sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria per ‘consegnarla’ alle nuove generazioni. Nella Sala Conferenze si è proceduto, infine, alla premiazione dei disegni più meritevoli che hanno partecipato al concorso indetto dall’amministrazione comunale.

Al sindaco Bonanno e all’assessore Randazzo è indirizzata una lettera firmata da Maria Cuscunà, moglie di Gerardo Sangiorgio, e dai suoi figli. Questo il testo:

"Gentile sindaco, gentile Assessore, a nome mio e dei miei familiari desidero ringraziarvi per l'invito che mi avete rivolto per prendere parte alle manifestazioni da Voi organizzate per il Giorno della Memoria. Iniziative che mi sono care perché vedono coinvolte anche due Istituzioni scolastiche in cui è presente il ricordo di Gerardo Sangiorgio, mio marito".

"Sono emotivamente partecipe; in un frangente così difficile la scuola non può derogare al suo ruolo principale: formare coscienze nella sete di uguaglianza, giustizia, libertà connaturate nell'uomo. E i contenuti non sono autentici se non orientano le azioni".

"Negli scritti memorialistici di Gerardo, e in quelli che precedono la sua deportazione, il riferimento ai classici è costante. Non sono solo pagine per conoscere, ma fonte per conoscersi. E con i versi di Dante che lo indirizzarono prima e lo allontanavano dall'alienazione totale a cui era stato destinato, nei mesi tragici del 1943, un ragazzo poco più che ventenne decise di seguire una rotta nel primo momento in cui potè fare una scelta da uomo libero. Decisione che gli costò "indicibili sofferenze" e privazioni di ogni tipo e mise a rischio la sua stessa vita ma, da quella scelta che tanti ragazzi come Gerardo nei lager fecero, passa la costituzione di un'Italia libera che tutti desideriamo più umana e più giusta".

"Agli amministratori, agli studenti, alle libere coscienze il ricordo di questa come altre storie sofferte per vederci, oltre ogni cieca ideologia, uomini con la sete autentica di vero, buono e giusto. Auguro la migliore riuscita delle iniziative e ringrazio sinceramente".