Giornata in memoria delle vittime di mafia, gli incontri a Catania

In occasione della giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, oggi l'Amministrazione comunale con l’assessorato alle politiche scolastiche ha coorganizzato con "Libera Contro le Mafie" due appuntamenti in due siti cittadini, nell'ambito di una rete di sinergie finalizzate a diffondere la cultura della legalità.

Le iniziative, sulle quali le scuole hanno lavorato nel corso dell’anno scolastico, sono state organizzate anche in sinergia con l'Ufficio distrettuale esecuzione penale esterna di Catania, la casa circondariale di piazza Lanza e diverse scuole cittadine. Il primo dei due incontri, in piazza Lanza, per l'inaugurazione di un'installazione realizzata dai detenuti della Casa Circondariale nell'ambito del progetto “Dentro e fuori la memoria” grazie all’impegno dei docenti del Liceo Artistico Statale Emilio Greco.

Il secondo incontro è avvenuto, nel liceo classico Spedalieri, dove si è avolta una sobria ma commovente commemorazione scandita dalla lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie da parte degli alunni delle scuole che hanno aderito alla manifestazione. Momenti di riflessione, di approfondimento, d'incontro e di testimonianza al fianco dei familiari delle vittime innocenti delle mafie, per “ricucire” lacerazioni e ferite, costruendo e consolidando una memoria comune a partire dalle singole storie personali.

Hanno partecipato gli istituti scolastici Battisti, Brancati, Cavour, Deledda De Roberto, Di Guardo/Quasimodo, Giuffrida, Maiorana, Musco, S.Giovanni Bosco, Sauro-Giovanni XXIII, Vespucci-Pirandello, l' Istituto Gemmellaro, Liceo Ettore Maiorana ( S.Giovanni La Punta) I.C. De Amicis (Tremestieri Etneo).