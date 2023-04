Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, flash mob Cgil e Cisl al porto

"La sicurezza sul lavoro è una grande emergenza locale e nazionale su cui serve un fronte comune tra Istituzioni, imprese e sindacati. Occorrono insieme ai controlli, formazione, informazione e più sanzioni per chi non rispetta le norme su salute e sicurezza". Lo hanno affermato i segretari di Cisl e Cgil di Catania, Maurizio Attanasio e Carmelo De Caudo, partecipando al flash mob al porto per la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro.

"Non c'è sicurezza sui luoghi di lavoro senza legalità - hanno aggiunto i due sindacalisti - e oggi abbiamo scelto il porto di Catania come simbolo di una realtà e luogo di lavoro dove si intrecciano più mestieri e professioni. E anche perché, grazie alla concertazione sindacale con l'Autorità di sistema, rappresenta un modello di collaborazione tra parte datoriale e quella sindacale che guarda con attenzione alla formazione del capitale umano e diventa essa stessa promotrice di buone prassi".

"Qui, insieme all'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale - hanno ricordato i segretari di Cgil e Cisl - il sindacato sta facendo un buon lavoro di formazione e aggiornamento con i tavoli organizzati dal presidente Di Sarcina non solo sui temi della sicurezza e della salute, ma anche sulla legalità, per contrastare le eventuali irregolarità contrattuali a tutela dei lavoratori e dei loro diritti". All'iniziativa hanno partecipato i rappresentanti delle federazioni e i lavoratori dei Trasporti, delle Costruzioni, del Commercio, dei Metalmeccanici e di altre categorie della Cisl e della Cgil.