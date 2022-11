Anche a Catania la VI Giornata mondiale dei poveri

Una Chiesa che è casa di tutti per ascoltare la Parola e che, all’occorrenza, diventa anche mensa per i più fragili. Si sintetizzano così gli appuntamenti promossi dall’Arcidiocesi di Catania, nell’ambito della VI Giornata mondiale dei poveri, istituita da Papa Francesco al termine del Giubileo della Misericordia, dal tema “Gesù Cristo si è fatto povero per voi”. Si comincia sabato 12 novembre alla 20 con la tradizionale veglia di preghiera organizzata dalla Consulta delle Aggregazioni laicali e guidata dall’Arcivescovo Luigi Renna. Domenica 13 novembre alle ore 11 è prevista la celebrazione eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo e concelebrata da Don Piero Galvano, direttore della Caritas Diocesana. Alle 13 il tradizionale pranzo di Santa Elisabetta preparato e servito per i più bisognosi dalle fraternità francescane secolari in collaborazione con la Caritas.

Un’attenzione verso gli ultimi celebrata dalla Chiesa di Catania in questa giornata speciale, ricordando un supporto che non manca mai nel corso di tutto l’anno: “Noi sentiamo che la povertà è sempre più vicina - dichiara Luigi Renna, Arcivescovo di Catania - accanto alle nostre case e nelle nostre case. La grave recessione economica dovuta alla guerra in Ucraina sta facendo aumentare in maniera esponenziale i poveri e coloro che si rivolgono alle nostre strutture di ascolto e di solidarietà”. Nessuno può essere lasciato indietro: “È il momento - conclude l’Arcivescovo - di mettere in atto una grande gara di carità, quella spicciola che passa dalle nostre relazioni interpersonali e quella che passa anche attraverso le tante strutture caritative della Diocesi. Non dimentichiamoci che quando noi dialoghiamo con il povero, quando noi doniamo al povero, doniamo a Cristo stesso” . L’edizione catanese della Giornata, che si terrà presso il Santuario di S. Francesco d’Assisi all’Immacolata dei Frati Minori Conventuali di Catania (piazza San Francesco), è organizzata dall’Ordine Francescano Secolare, dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali e dalla Caritas Diocesana e si avvale del gratuito patrocinio del Comune di Catania.