Per la giornata mondiale dei poveri la Caritas raccoglie donazioni

In occasione della IV Giornata Mondiale dei Poveri, che sarà celebrata domenica 15 novembre, la Caritas diocesana e l’Associazione Società San Vincenzo de’ Paoli di Acireale e insieme al Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, organizza una campagna di raccolta beni di prima necessità e possibilità di fare offerte in denaro per sovvenire alle necessità dei fratelli e delle sorelle più fragili. “Tendi la tua mano al povero" è il tema scelta da papa Francesco che fa appello alla solidarietà per aiutare i più vulnerabili. Il vescovo di Acireale, Antonino Raspanti, invita tutti, in particolar modo in questo tempo di emergenza, ad avere spirito di carità e donare quello che si può . “Quanti si impegnano – dichiara il vescovo Raspanti – svelano il volto materno della Chiesa che, concretamente, concede il proprio supporto nei momenti difficili”. “Tendere la mano – conclude don Orazio Tornabene, direttore della Caritas diocesana – è questione di prossimità, è farsi vicino ai bisogni di chi soffre” .

Di seguito i punti di raccolta:

• Da sabato 07 a domenica 15 novembre dalle ore 10.00 alle ore 17.00 nella Sede Operativa della San Vincenzo di viale regina Margherita 15 – Convento San Rocco – sarà allestito un punto di raccolta.

• Da domenica 08 a domenica 15 novembre nella Chiesa di San Rocco Corso Umberto Acireale – sarà allestito l’Altare della Solidarietà.

• Da sabato 14 e domenica 15 novembre in alcuni Ipermercati sarà collocato il carrello sospeso.

• Per le offerte: Iban Ufficio Caritas Diocesana IT 83C05216200000009042141 Iban Società di San Vincenzo dé Paoli CC Acireale IT 38X05216200000000110084