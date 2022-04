Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul Lavoro: prevenire i rischi nei lavori in quota

In occasione della giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul Lavoro, che si celebra domani 28 aprile, il dipartimento di prevenzione dell’Asp di Catania e il dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell’Assessorato regionale della Salute, presentano il piano mirato di prevenzione “Rischi di caduta dall’alto e sicurezza nei lavori in quota”. L’appuntamento, in programma alle ore 10.30, presso la sala convegni del Palazzo della Regione Sicilia (ex ESA), è rivolto alle Associazioni di categoria, dei datori di lavoro e dei lavoratori, agli Ordini, Collegi e Associazioni professionali. Prevista la presenza dell’assessore regionale per la salute, Ruggero Razza.

Il piano mirato di prevenzione, sviluppato dall’Area Tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro del dipartimento di prevenzione, rientra tra gli obiettivi del vigente Piano Nazionale della Prevenzione e del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025. È il primo progetto, nel suo genere, ad essere attuato nel territorio regionale e si caratterizza per la sinergia tra le attività, rivolte alle imprese, di assistenza, informazione, formazione e vigilanza. Introdurranno i lavori, il manager dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza; il direttore sanitario, Antonino Rapisarda; il dirigente responsabile dell’Ufficio speciale Comunicazione per la Salute e dirigente del Servizio 5 del Dasoe.

Seguiranno gli interventi di: Antonio Leonardi, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania; Claudia Villari, dirigente della Direzione Territoriale INAIL di Catania; Francesco Corsaro, direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania; Santo De Luca, direttore del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (SPRESAL) dell’Asp di Catania.

"La scelta di implementare un piano mirato di prevenzione sui rischi di caduta dall’alto - commenta Leonardi - ha un grande impatto strategico in quanto le cadute dall’alto costituiscono, ancora oggi, la prima causa di infortunio mortale nei luoghi di lavoro, pari, secondo i dati INAIL, a 1/3 del totale degli infortuni mortali registrati nel nostro Paese".

Il Piano Mirato di Prevenzione “Rischi di caduta dall’alto e sicurezza nei lavori in quota”, sarà illustrato da Elisa Gerbino, dirigente ingegnere dell’Area tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Dipartimento di Prevenzione. Nel corso della giornata saranno presentate e distribuite anche le Linee guida “Rischi di caduta dall’alto e sicurezza nei lavori in quota” e la check-list di autovalutazione per le aziende, cui seguirà un dibattito.