Giornata nazionale per le vittime della Mafia, il sindaco: "Affermare verità e giustizia"

"Il 21 marzo è un importante momento di riflessione e di testimonianze attorno ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, persone che hanno subìto una grande lacerazione che noi tutti dobbiamo contribuire a ricucire. Giornate come queste servono a ricordarci la centralità della cultura antimafia che deve guidare l'impegno sociale, politico e la pubblica amministrazione, a ogni livello. Per questo rivogliamo la nostra gratitudine a Libera e alle altre associazioni impegnate sul fronte della testimonianza nella lotta alla mafia, per il costante contributo sul tema che condividiamo e che ci coinvolge sia come cittadini che come amministratori. Una tensione che personalmente vivo fin da quando ero studente universitario; poiché fin dall’anno successivo alla strage di via D’Amelio avvenuta nel 1992, partecipo alla fiaccolata che si svolge a Palermo in ricordo di Paolo Borsellino, che con Giovanni Falcone sono il simbolo di una lotta di liberazione, ma anche per affermare che, senza l’affermazione di verità e giustizia, il ricordo da solo non basta".