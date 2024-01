Palagonia, il ricordo delle vittime della Shoah all'istituto "Blandini"

Si è tenuta oggi a Palagonia una manifestazione per celebrare la "Giornata della memoria". L'evento è stato organizzato dalla Commissione straordinaria cui è affidata la gestione del comune con la collaborazione degli istituti comprensivi “Gaetano Ponte” e “Giovanni Blandini” e della scuola di secondo grado “I.I.S. Ramacca-Palagonia”.

L’evento si è svolto nell’istituto comprensivo “Giovanni Blandini”, nell’aula magna del plesso “Petraro”, con l’entusiastica partecipazione degli studenti, accompagnati dai dirigenti scolastici e dai docenti, alla presenza dei commissari straordinari, Marinella Iacolare e Vincenzo Lo Fermo, del tenente Costa della compagnia della Guardia di Finanza di Palagonia e del neo parroco della chiesa matrice Don Francesco Faraci, che hanno tutti consegnato agli studenti una personale e sentita riflessione sul tema.

La manifestazione ha aggiunto un tassello importante alla collaborazione già proficuamente in corso tra la Commissione straordinaria e le scuole palagonesi, volta a stimolare i giovani studenti alla promozione dei valori della giustizia e della legalità, quali elementi fondanti di una crescita consapevole e di una responsabilizzazione civica, che ne stimoli il pensiero critico e la partecipazione attiva alla vita sociale.

Nel corso della mattinata, sono state condivise delle riflessioni sul tema della Shoah, per tenere vivo il ricordo di quel tragico e oscuro periodo della storia del nostro Paese e dell’Europa, con lo sguardo rivolto alla speranza di un futuro in cui sia scongiurato il ripetersi di quelle barbarie. La Commissione straordinaria ha ringraziato gli studenti per la passione profusa nelle performance e in particolare i dirigenti scolastici e i docenti, impegnati quotidianamente nel delicato compito di infondere nei giovani il seme della conoscenza e di coltivare i valori della fratellanza, dell’uguaglianza e della libertà, quali preziose conquiste di democrazia operate grazie al coraggio e alla coerenza dei nostri padri, contro ogni forma di sopruso, ingiustizia e sopraffazione.