Giorno del Ricordo, il 10 febbraio eventi online promossi dal Comune

“10 Febbraio. Noi ricordiamo.” è il monito che contrassegna il programma di eventi online promosso dall'Amministrazione comunale nel Giorno del Ricordo, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92 e dedicato alla memoria delle Foibe. Quattro video-appuntamenti in calendario mercoledì 10 febbraio, dalle ore 9, sulla pagina Facebook dell'Assessorato alla Cultura, con l'evento di chiusura in diretta, a partire dalle 18.30, “Pagine strappate. Il 10 febbraio fra storia, ricordo e identità”, dibattito al quale prenderanno parte il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore alla Cultura Barbara Mirabella, il presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio, Emanuele Merlino, il giornalista e scrittore Toni Capuozzo, e il direttore dell'assessorato alla Cultura, Paolo Di Caro, che modererà l'incontro. Questi gli altri appuntamenti. Alle ore 9, “Ricordare, portare al cuore”, spettacolo teatrale a cura del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia “Il Rossetti”, con testimonianze, documentazioni iconografiche, immagini poetiche, per non dimenticare. Alle 12.30 “Norma Cossetto e i martiri dimenticati”, Alberto Spampinato (Eclettica edizioni) video-intervista Carla Isabella Elena Cace (presidente Associazione nazionale dalmata). Nel pomeriggio, alle 16,30, “Verità infoibate. Le vittime, i carnefici, i silenzi della politica”, Fulvia Toscano (direttore Art. Naxos Legge) video-intervista Fausto Biloslavo (giornalista, scrittore).

Programma Generale