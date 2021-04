Giostra aperta nonostante le restrizioni: multato il titolare

Gli agenti di polizia sono intervenuti in piazza Nettuno

Nella giornata di ieri il personale del commissariato Borgo Ognina, nell’ambito dei controlli volti al contenimento del contagio da Covid 19, hanno sanzionato il titolare delle Giostre di Piazza Nettuno. L’uomo, in possesso della licenza per spettacoli viaggianti, noncurante delle prescrizioni imposte della vigente normativa emergenziale, teneva regolarmente aperte le giostre (autoscontro, trenino etc.) consentendone l’utilizzo agli avventori. Gli agenti hanno interrotto l'attività, infliggendo al titolare la sanzione di 400 euro.