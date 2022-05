Aggredito in monopattino, il consigliere Marraffino chiede maggiore sicurezza

Il consigliere di Prima l'Italia, Davide Marraffino ha presentato una mozione sui fatti accaduti al lungomare di Catania dove due giovani a bordo di un ciclomotore entrano nella pista ciclabile, affiancano un giovane sul monopattino e insultandolo e colpendolo lo fanno cadere al suolo.

"Dopo aver appreso - spiega Marraffino - dell’accaduto increscioso ho presentato subito una mozione chiedendo implementazione delle forze dell’ordine per prevenire o meglio punire nell’immediato atti di questo genere, non deve più ripetersi è inammissibile, i nostri figli non possono uscire di casa e sperare di non incontrare giovani senza la più pallida idea di cosa significa regole ed educazione".

"Con la mia richiesta - conclude - chiedo un presidio delle forze dell’ordine specialmente nel fine settimana, sicuramente deterrente per atti di questa gravità. Ritengo che l’amministrazione debba subito far seguito alla mia richiesta che spero sia condivisa e applicata nel minor tempo possibile".