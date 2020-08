Giovane escursionista di Adrano salvato dal soccorso alpino veneto

Nel pomeriggio di ieri l'elicottero del soccorso alpino e speleologico veneto di Pieve di Cadore è volato in Val delle Galline nel Comune di Canale d'Agordo (nel bellunese) per un escursionista che, mentre da solo stava scendendo dal Rifugio Rosetta verso la Val di Gares, aveva messo male un piede. Si tratta di E.G., 25 anni, di Adrano, che aveva riportato il sospetto trauma di una caviglia. Il ragazzo è stato individuato dell'equipaggio e recuperato con un verricello di 10 metri, per essere trasportato all'ospedale di Agordo.



