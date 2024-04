Minaccia la madre per estorcerle i soldi per la droga: 18enne arrestato

I carabinieri della compagnia di Giarre, hanno arrestato un 18enne per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nonché resistenza a pubblico ufficiale.

I militari sono intervenuti in seguito alla richiesta di aiuto da parte di una 63enne giarrese. La donna ha raccontato di essere stata minacciata e insultata dal figlio per una questione di soldi. I carabinieri hanno raggiunto l’abitazione della donna che, disperata, li attendeva in via Berlinguer. Il tempestivo intervento ha permesso ai militari di trovare il ragazzo ancora a casa della madre, in preda all’ira.

Alla vista dei carabinieri, il giovane ha anche tentato di opporsi materialmente all’arresto, ripetendo ossessivamente la frase: "se non mi mettevate le manette ve la facevo vedere io. Vi metto una bomba."

La madre dell'arrestato ha poi raccontato ai carabinieri come, nonostante il giovane fosse stato allontanato di casa da alcuni provvedimenti del tribunale di Catania, che gli impedivano di avvicinarsi alla madre, a causa di precedenti episodi di violenze, si era nuovamente presentato pretendendo del denaro dalla madre. I soldi, a dire della vittima, sarebbero serviti per l’acquisto di droga. Al fermo diniego della donna di concedergli il denaro, il 18enne avrebbe quindi perso il lume della ragione, minacciandola di morte e distruggendo tutte le suppellettili che aveva trovato in casa.