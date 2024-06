In giro sullo scooter con la marijuana addosso, pusher 19enne arrestato

I carabinieri di Paternò hanno arrestato un giovane di 19 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari di pattuglia hanno notato il giovane mentre percorreva la via Vittorio Emanuele a bordo di uno scooter e, visto che il ragazzo era già noto ai militari per le sue pregresse vicende giudiziarie, hanno deciso di seguirlo fino a quando non lo hanno visto fermarsi e guardarsi attorno con fare sospetto. A quel punto i carabinieri lo hanno bloccato e perquisito, trovando nella tasca dei suoi pantaloni 20 dosi di marijuana, del peso di quasi 50 grammi, 50 euro in banconote di piccolo taglio e una chiave.

In merito alla chiave, il ragazzo ha tentato di glissare, ma i militari hanno deciso di andare fino in fondo, quindi l’hanno usata per aprire la porta dell’abitazione davanti alla quale il pusher si era fermato, centrando l’obiettivo. All’interno, infatti, nascosta in un vano che conteneva una cisterna per l’acqua, i carabinieri hanno scovato una scatola di scarpe che conteneva 100 grammi di erba e del materiale per confezionarla. Tutto il materiale ritrovato è stato sequestrato.