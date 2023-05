A spasso con l'erba in tasca, giovane incensurato arrestato

I carabinieri di piazza Dante hanno arrestato un ragazzo incensurato di ventidue anni per spaccio. I militari erano di rientro in caserma e mentre percorrevano la via Vittorio Emanuele Orlando, hanno notato il giovane che armeggiava su uno scooter Honda SH con fare guardingo. Dopo un rapido controllo i carabinieri hanno trovato nella tasca del giubbotto un involucro contenente 20 dosi già confezionate di marijuana, nonché 6 bustine a loro volta contenenti 6 pietre di hashish di cui, ovviamente, il giovane non ha saputo fornire alcuna motivazione del possesso. Il giovane è stato quindi posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.