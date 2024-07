"Giovani in Città": percorsi di progettazione partecipata e progetti pilota di innovazione sociale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Coinvolgere attivamente i giovani neet “riattivando” la loro capacità di agire nel proprio contesto territoriale attraverso il metodo della progettazione partecipata e inclusiva è il fulcro del progetto “Giovani in città” avviato dall’Agenzia “Giovani per i Giovani” in 9 territori comunali nelle province di Catania, Caltanissetta, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani.

Il progetto è stato promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro dalla Regione Siciliana, a valere sull'Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del codice del terzo settore - Accordi di programma 2020-2021, e interessa i comuni di Adrano, Caltagirone, Mineo, Niscemi, Pachino, Palermo, Raddusa, Santa Domenica Vittoria e Tusa.

Obiettivo principale il supporto e l’orientamento dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni coinvolgendo gli attori locali con attività di coprogrammazione e coprogettazione attraverso la costituzione di “Cantieri di progettazione partecipata” che daranno vita a dei progetti pilota esecutivi.

In ciascun comune verrà attivato uno dei tre progetti pilota di innovazione sociale quali: “Strumenti di partecipazione civica per i giovani”, si tratta di un percorso in cui i partecipanti acquisiranno conoscenze sulle diverse forme di coinvolgimento civico e sperimenteranno strumenti utili alla promozione del cambiamento sociale all’interno delle proprie comunità; il laboratorio “Patti di collaborazione” in cui i partecipanti acquisiranno le migliori pratiche per negoziare accordi con la pubblica amministrazione, acquisendo una conoscenza approfondita sui patti di collaborazione; e il laboratorio di “giornalismo e comunicazione-web radio” in cui i partecipanti acquisiranno le competenze per avviare e gestire una web radio.

"Giovani in Città" rappresenta una straordinaria opportunità per i giovani di contribuire attivamente al miglioramento della propria comunità, sviluppando al contempo competenze preziose per il loro futuro, attraverso percorsi di crescita collettiva.